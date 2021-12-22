Премьер Италии заявил о невозможности ввести «газовые» санкции против России
Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что ЕС не имеет возможностей для введения санкций против РФ в газовой сфере. Такое мнение он выразил во время проведения пресс-конференции по итогам года.
«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными», — заявил Драги (цитата по «РИА Новости»). Премьер-министр подчеркнул, что ЕС необходимо сохранять диалог с Россией. По его мнению, именно это имел в виду президент России Владимир Путин, который через переговоры с американским коллегой Джо Байденом дал понять всем, что именно дипломатия может предотвратить «непоправимые последствия».
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
1 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что любая агрессия в отношении Украины будет иметь «решительные последствия». США, в свою очередь, обсуждали вопрос принятия нового пакета санкций против России из-за возможного «вторжения» на Украину.
15 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ряд стран ЕС выступил против новых санкций в отношении России. Среди таких стран оказались Германия, Франция, Италия и Испания, которые настаивают на переговорах с Москвой.