Премьер Италии заявил о невозможности ввести «газовые» санкции против России

«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными», — заявил Драги (цитата по «РИА Новости»). Премьер-министр подчеркнул, что ЕС необходимо сохранять диалог с Россией. По его мнению, именно это имел в виду президент России Владимир Путин, который через переговоры с американским коллегой Джо Байденом дал понять всем, что именно дипломатия может предотвратить «непоправимые последствия».