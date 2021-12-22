«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного мэра Краснодара

С 2017 по 2021 г. Алексеенко занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края. По версии следствия, в 2018 г. через посредника он получил в качестве взятки ружье, стоящее 1,6 млн руб., «за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков».