Газета
Политика

«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного мэра Краснодара

Ведомости

Президиум регионального политсовета приостановил членство в «Единой России» мэра Краснодара Андрея Алексеенко, против которого возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря. Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела», — пояснили в партии.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили об обысках в кабинете Алексеенко. После этого Следственный комитет (СК) рассказал о возбуждении против чиновника уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

С 2017 по 2021 г. Алексеенко занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края. По версии следствия, в 2018 г. через посредника он получил в качестве взятки ружье, стоящее 1,6 млн руб., «за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков».

В СК уточнили, что сейчас Алексеенко задержан. Впоследствии ему изберут меру пресечения.

Алексеенко исполнял обязанности мэра Краснодара с 21 октября 2021 г., а 17 ноября был избран на этот пост. Он сменил в должности Евгения Первышова, ставшего депутатом Госдумы.

Ранее по теме: У мэра Краснодара прошли обыски

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных