«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного мэра Краснодара
Президиум регионального политсовета приостановил членство в «Единой России» мэра Краснодара Андрея Алексеенко, против которого возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.
«Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря. Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела», — пояснили в партии.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили об обысках в кабинете Алексеенко. После этого Следственный комитет (СК) рассказал о возбуждении против чиновника уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).
С 2017 по 2021 г. Алексеенко занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края. По версии следствия, в 2018 г. через посредника он получил в качестве взятки ружье, стоящее 1,6 млн руб., «за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков».
В СК уточнили, что сейчас Алексеенко задержан. Впоследствии ему изберут меру пресечения.
Алексеенко исполнял обязанности мэра Краснодара с 21 октября 2021 г., а 17 ноября был избран на этот пост. Он сменил в должности Евгения Первышова, ставшего депутатом Госдумы.