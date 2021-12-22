Российские ВКС уничтожили одного из лидеров террористов в Сирии
Один из лидеров запрещенной на территории России террористической организации «Джунуд аш-Шам» Мурад Маргошвили (Муслим Абу Валид аш-Шишани) уничтожен в Сирии российскими Воздушно-космическими силами (ВКС), сообщил журналистам спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Совсем недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунд аш-шам» Мурада Маргошвили. Это одиозная личность, которая воевала в Чечне, на руках которого кровь многих гражданских лиц», — сказал он (цитата по ТАСС).
Россия продолжит вести антитеррористическую деятельность в Сирии при условии многократной проверки на достоверность каждой цели, по которой наносится удар, добавил Лаврентьев. Он подчеркнул, что обвинения страны в атаках на школы не соответствуют действительности.
«Джунуд аш-Шам» была создана в 2012 г. Она представляет собой суннитскую военную организацию, которая участвует в гражданской войне в Сирии на стороне повстанцев. Состоит преимущественно из чеченцев.