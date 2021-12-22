Российские ВКС уничтожили одного из лидеров террористов в Сирии

«Совсем недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунд аш-шам» Мурада Маргошвили. Это одиозная личность, которая воевала в Чечне, на руках которого кровь многих гражданских лиц», — сказал он (цитата по ТАСС).