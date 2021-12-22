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Российские ВКС уничтожили одного из лидеров террористов в Сирии

Ведомости

Один из лидеров запрещенной на территории России террористической организации «Джунуд аш-Шам» Мурад Маргошвили (Муслим Абу Валид аш-Шишани) уничтожен в Сирии российскими Воздушно-космическими силами (ВКС), сообщил журналистам спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Совсем недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунд аш-шам» Мурада Маргошвили. Это одиозная личность, которая воевала в Чечне, на руках которого кровь многих гражданских лиц», — сказал он (цитата по ТАСС).

Россия продолжит вести антитеррористическую деятельность в Сирии при условии многократной проверки на достоверность каждой цели, по которой наносится удар, добавил Лаврентьев. Он подчеркнул, что обвинения страны в атаках на школы не соответствуют действительности.

«Джунуд аш-Шам» была создана в 2012 г. Она представляет собой суннитскую военную организацию, которая участвует в гражданской войне в Сирии на стороне повстанцев. Состоит преимущественно из чеченцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных