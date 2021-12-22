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Путин рассказал премьеру Люксембурга о предложениях РФ по гарантиям безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и российские предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России, в частности, дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса», — говорится в сообщении Кремля.

В этом контексте в ходе разговора «подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения украинскими властями минского «комплекса мер», добавили в пресс-службе.

«По просьбе собеседника Владимир Путин информировал о российской инициативе относительно долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России систем оружия», — отметили в Кремле.

Помимо этого, Беттель призвал интенсифицировать контакты между структурами ЕС и российскими представителями.

17 декабря МИД России опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.

Кроме того, Россия предложила не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО на 1997 г., а также отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.

Ранее по теме: Переговоры России и США по гарантиям безопасности начнутся в январе 2022 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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