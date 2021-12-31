Лавров заявил об искусственном ограничении выдачи виз россиянам со стороны США

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — сказал глава ведомства в интервью «РИА Новости», добавив, что «Вашингтон делает это не просто так, а чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки со стороны России».