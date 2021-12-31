Лавров заявил об искусственном ограничении выдачи виз россиянам со стороны США
США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз гражданам России, чтобы добиться от последней односторонних уступок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — сказал глава ведомства в интервью «РИА Новости», добавив, что «Вашингтон делает это не просто так, а чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки со стороны России».
США перестали выдавать россиянам недипломатические визы с 12 мая 2021 г. и ситуация все еще остается сложной, добавил Лавров. Он напомнил, что Вашингтон сохранил за собой право рассматривать те заявки, что связаны с чрезвычайными ситуациями жизненной важности.
По мнению министра, США вряд ли сделают послабления в их текущей визовой политике, хотя Россия и продолжает говорить о необходимости налаживания процесса выдачи подобных документов. Все это происходит «на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях» между странами, пояснил Лавров.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, нельзя принимать на работу людей, находящихся на российской территории. Заключенные ранее трудовые было договоры предписано разорвать. В список недружественных России стран входят США и Чехия.
С 12 мая американское посольство в Москве перестало выдавать россиянам любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников столичного консульского отдела США сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого — американское диппредставительство во Владивостоке. Ранее Вашингтон неоднократно вводил ограничения на работу российских дипломатов на территории США.