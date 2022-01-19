Блинкен выразил надежду на разрешение ситуации вокруг Украины дипломатическим путем
Путь дипломатии является наиболее предпочтительным при разрешении ситуации вокруг Украины, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Есть два пути. Первый — дипломатия и диалог — наиболее предпочтительный путь, который мы бы выбрали сами. Второй — путь конфронтации и последствий, если Россия решит возобновить агрессию», — сказал он. «Я очень надеюсь, что это останется в рамках пути мирной дипломатии», — добавил политик (цитата по ТАСС).
По словам американского госсекретаря, в последние несколько месяцев наблюдается значительное наращивание российских войск вблизи украинской границы. В Вашингтоне полагают, что это якобы позволяет России быстро предпринять «дальнейшие агрессивные действия» против Украины.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.
Вчера во время телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил Блинкена перестать «тиражировать спекуляции» на тему якобы готовящегося вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что материалы о будто бы имеющихся у России планах по нападению на республику и до этого появлялись в СМИ, однако ничего подобного так и не случилось.