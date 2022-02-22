Боррель анонсировал введение новых санкций против России

«Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций», — заявил Боррель (цитата по ТАСС). По его словам, возможный ввод российских войск в Донбасс — это не полномасштабное вторжение, но это «войска на украинской земле».