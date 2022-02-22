Боррель анонсировал введение новых санкций против России
Первые санкции Евросоюза против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут введены 22 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также подчеркнул, что масштаб санкций будет обсуждаться.
«Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций», — заявил Боррель (цитата по ТАСС). По его словам, возможный ввод российских войск в Донбасс — это не полномасштабное вторжение, но это «войска на украинской земле».
«Российские войска вошли на Донбасс, Донбасс — это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска — на украинской земле», — заключи он.
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций против двух республик. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой. По ее словам, западные переговорщики постоянно проявляли цинизм и равнодушие к жителям этих территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из минских соглашений. Он также подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации».