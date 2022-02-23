Путин обсудил с Эрдоганом признание Россией ДНР и ЛНР
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили признание Москвой независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщается на сайте Кремля.
«Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять минские соглашения», — сказано в заявлении.
Отмечается, что Эрдоган в ответ «привел свои известные взгляды» по данному вопросу. Накануне турецкий президент назвал решение Путина признать ДНР и ЛНР неприемлемым. Он призвал «придерживаться здравого смысла и международного права».
Также главы государств обсудили гарантии безопасности, которые Москва требует предоставить от Вашингтона и НАТО. Путин выразил разочарование поведением партнеров, которые, по его мнению, пытаются проигнорировать озабоченности и требования России.
Ситуация в ДНР и ЛНР начала обостряться на прошлой неделе. В Донбассе обвинили Киев в обстрелах и провокациях и выразили мнение, что Украина готовится урегулировать происходящее силовым путем. В Киеве подобные обвинения отрицают. На этом фоне 18 февраля жителей ДНР и ЛНР стали эвакуировать в Россию.
21 февраля Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Также глава государства получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что в Донбасс могут ввести миротворцев.