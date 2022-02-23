Путин обсудил с Эрдоганом признание Россией ДНР и ЛНР

21 февраля Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Также глава государства получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что в Донбасс могут ввести миротворцев.