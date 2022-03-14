Песков допустил взятие под полный контроль крупных городов Украины
Российские военные могут взять под полный контроль крупные населенные пункты Украины, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации», — сказал он.
По словам Пескова, в начале операции президент России Владимир Путин дал указание воздержаться от немедленного штурма крупных городов, включая Киев. «Вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах, и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц», — пояснил представитель Кремля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. На следующий день Минобороны сообщило о блокировке Киева с запада. 2 марта представитель ведомства Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.