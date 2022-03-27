Министр обороны Великобритании объяснил отказ от поставок танков Украине
Предоставление Великобританией танков Украине «не сработает», так как сложная военная техника потребует подготовки для ее использования, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday.
«Одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше вы совершенствуетесь в системах вооружений, тем больше подготовки вам требуется для их использования, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам либо отремонтировать, либо найти российскую или советскую технику, которая уже есть на ее вооружении. Просто предоставление британских танков на самом деле не сработает», — сказал Уоллес.
По данным британского министра, к немедленному использованию на Украине готовы переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, которые британское правительство пообещало передать Киеву. Великобритания «делает больше, чем кто-либо другой», чтобы помочь Украине, добавил Уоллес.
Великобритания пообещала Украине поставить новые системы ПВО, а также «довольно скоро» войти в воды Черного моря, ранее заявил в телефонном разговоре с российскими пранкерами Уоллес. Тогда он сообщил, что королевство не собирается открыто атаковать российские корабли и самолеты и выразил сомнения, что Великобритании удастся подойти близко к украинским водам из-за того, что их блокируют русские. Практически полная версия беседы была опубликована на YouTube.
7 марта премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что Великобритания направит дополнительные $100 млн помощи правительству Украины, которые предназначены для восполнения потерь бюджета, понесенных из-за специальной военной операции России, и для осуществления основных государственных функций.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта обратился к американским законодателям с просьбой обеспечить поставки Украине С-300 и других систем ПВО в качестве альтернативы установлению бесполетной зоны, на которое не пошли США. По данным The Wall Street Journal, США вместо этого поставят Украине системы ПВО советского производства, которые «тайно приобрели» несколько десятилетий назад, — речь идет в том числе о ЗРК «Оса».
Россия неоднократно выступала против передачи на Украину оружия. На прошлой неделе МИД РФ заявил, что конвои с иностранной военной помощью станут законными целями для Вооруженных сил РФ.