Министр обороны Великобритании объяснил отказ от поставок танков Украине

«Одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше вы совершенствуетесь в системах вооружений, тем больше подготовки вам требуется для их использования, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам либо отремонтировать, либо найти российскую или советскую технику, которая уже есть на ее вооружении. Просто предоставление британских танков на самом деле не сработает», — сказал Уоллес.