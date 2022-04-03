МО РФ сообщило об уничтожении на Украине нефтеперерабатывающего завода

Помимо этого российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, а за ночь авиация РФ поразила 51 военный объект Украины. Среди них четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).