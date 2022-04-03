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МО РФ сообщило об уничтожении на Украине нефтеперерабатывающего завода

Ведомости

Вооруженные силы России утром 3 апреля уничтожили ракетами морского и воздушного базирования нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ракеты также ударили по трем хранилищам горюче-смазочных материалов. С этих объектов «осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», отметили в Минобороны.

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Помимо этого российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, а за ночь авиация РФ поразила 51 военный объект Украины. Среди них четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С начала спецоперации российские военные уничтожили 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотника, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивных систем залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 1781 единицу специальной военной автомобильной техники.

Накануне военное ведомство сообщило о выведении из строя военных аэродромов в городах Полтава и Днепропетровск. Утром 2 апреля на Украине были также уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие, как утверждал Конашенков, снабжало украинскую группировку войск в центральных и восточных районах страны.

2 апреля Управление Следственного комитета России назвало предполагаемые удары вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде терактом и сообщило о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Ранее в Минобороны сообщали, что пожар на нефтебазе «Роснефти» произошел в результате ударов украинскими вертолетами Ми-24.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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