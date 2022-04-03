Столтенберг заявил о возможности быстро принять в НАТО Швецию и Финляндию
НАТО сможет относительно быстро принять в альянс Швецию и Финляндию, если те выразят такое желание, заявил в эфире телеканала CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <...> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников [по НАТО], мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — сказал он (цитата по ТАСС).
Подача Финляндией заявки на вступление в военный блок НАТО на фоне ситуации на Украине несет риск дополнительной эскалации в Европе, говорил президент страны Саули Ниинистё в интервью газете Financial Times.
По его словам, членство в НАТО является одним из двух основных вариантов развития страны, но данный выбор несет в себе риски. 24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна «сохраняет возможность» подачи заявки на вступление в НАТО.
Правительство Швеции не намерено подавать заявку на вступление в НАТО в 2022 г., заявила в феврале министр иностранных дел Анн Линде. Соответствующая декларация была опубликована на сайте правительства. При этом в документе подчеркивается, что оборонная политика страны опирается на два принципа — наращивание внутреннего оборонного потенциала и международное сотрудничество, в том числе с членами НАТО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.