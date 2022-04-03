Столтенберг заявил о возможности быстро принять в НАТО Швецию и Финляндию

Правительство Швеции не намерено подавать заявку на вступление в НАТО в 2022 г., заявила в феврале министр иностранных дел Анн Линде. Соответствующая декларация была опубликована на сайте правительства. При этом в документе подчеркивается, что оборонная политика страны опирается на два принципа — наращивание внутреннего оборонного потенциала и международное сотрудничество, в том числе с членами НАТО.