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Столтенберг заявил о возможности быстро принять в НАТО Швецию и Финляндию

Ведомости

НАТО сможет относительно быстро принять в альянс Швецию и Финляндию, если те выразят такое желание, заявил в эфире телеканала CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <...> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников [по НАТО], мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Подача Финляндией заявки на вступление в военный блок НАТО на фоне ситуации на Украине несет риск дополнительной эскалации в Европе, говорил президент страны Саули Ниинистё в интервью газете Financial Times.

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По его словам, членство в НАТО является одним из двух основных вариантов развития страны, но данный выбор несет в себе риски. 24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна «сохраняет возможность» подачи заявки на вступление в НАТО.  

Правительство Швеции не намерено подавать заявку на вступление в НАТО в 2022 г., заявила в феврале министр иностранных дел Анн Линде. Соответствующая декларация была опубликована на сайте правительства. При этом в документе подчеркивается, что оборонная политика страны опирается на два принципа — наращивание внутреннего оборонного потенциала и международное сотрудничество, в том числе с членами НАТО.  

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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