Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний
Великобритания ввела новые санкции в отношении нескольких российских авиакомпаний – «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «России», сообщили в британском министерстве иностранных дел.
Ограничения предусматривают заморозку активов перевозчиков, также авиакомпании не смогут продавать свои неиспользуемые слоты в аэропортах Великобритании, из-за чего они не дополучат около 50 млн фунтов стерлингов, говорится в заявлении.
«Правительство Великобритании ввело новые санкции против флагманского российского перевозчика «Аэрофлот», а также «России» и «Уральских авиалиний». Это означает, что они не смогут использовать свои слоты для посадки в аэропортах Великобритании. Наши действия не позволят России продать слоты и заработать до 50 млн фунтов стерлингов», – приводятся в заявлении слова министра транспорта Великобритании Гранта Шэппса.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.
11 апреля Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС якобы в связи с несоответствием самолетов международным стандартам безопасности.