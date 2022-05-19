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Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний

Ведомости

Великобритания ввела новые санкции в отношении нескольких российских авиакомпаний – «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «России», сообщили в британском министерстве иностранных дел.

Ограничения предусматривают заморозку активов перевозчиков, также авиакомпании не смогут продавать свои неиспользуемые слоты в аэропортах Великобритании, из-за чего они не дополучат около 50 млн фунтов стерлингов, говорится в заявлении.

«Правительство Великобритании ввело новые санкции против флагманского российского перевозчика «Аэрофлот», а также «России» и «Уральских авиалиний». Это означает, что они не смогут использовать свои слоты для посадки в аэропортах Великобритании. Наши действия не позволят России продать слоты и заработать до 50 млн фунтов стерлингов», – приводятся в заявлении слова министра транспорта Великобритании Гранта Шэппса.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.

11 апреля Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС якобы в связи с несоответствием самолетов международным стандартам безопасности.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных