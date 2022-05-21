Клишас заявил, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться в рублях

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах. Подготовим текст ко второму чтению», — написал Клишас с своем Telegram-канале.