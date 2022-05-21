Клишас заявил, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться в рублях
Россия будет осуществлять выплаты по вынесенным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) только в рублях, а переводить средства на счета в недружественных странах будет запрещено, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах. Подготовим текст ко второму чтению», — написал Клишас с своем Telegram-канале.
Комитет министров Совета Европы 16 марта провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. До этого Россия объявила о выходе из организации. ЕСПЧ также принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.
В мае группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок, которые предполагают отказ России от исполнения решений ЕСПЧ, если они были приняты после 16 марта.
В пояснительной записке сказано, что законопроект позволит предусмотреть сроки, в которые в России могут подлежать исполнению постановления ЕСПЧ, и уточнить положения, касающиеся возможности пересмотра на основании таких постановлений судебных актов, принятых судами. Уточняется, что Генпрокуратура будет осуществлять выплаты денежных компенсаций заявителям до 1 января 2023 г. по постановлениям, принятым до 16 марта.