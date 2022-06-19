Шольц поддержал политику Меркель в отношениях с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал курс своей предшественницы Ангелы Меркель в отношениях с Россией. Об этом политик заявил в интервью DPA.
По его словам, «попытка мирно уживаться» никогда не может быть ошибочной. Шольц также положительно оценил решение Меркель выступить против вступления Украины в НАТО в 2008 г.
«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая вступить в альянс. Вступление Украины в НАТО не стояло на повестке дня», — сказал он (цитата по Welt).
Канцлер отметил, что «об этом знали все», включая президента России. Он назвал абсурдным тот факт, что сейчас государство «оправдывает» военную спецоперацию на Украине тем, что эта страна «может как-то вдруг оказаться» в альянсе.
Шольц при этом раскритиковал работу Меркель в энергетической политике Германии в отношении России.
«Было ошибкой то, что мы слишком сконцентрировали наши энергопоставки на России, не построив необходимой инфраструктуры, чтобы мы могли быстро изменить курс, если случится самое худшее», — сказал он.
В начале июня экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала спецоперации публично прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку Киеву.
Ранее экс-канцлер назвала происходящее на Украине «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны. Также она выразила солидарность с украинским народом и властями, а также «полную поддержку» усилиям правительства ЕС, США, партнеров в G7, НАТО и ООН по скорейшему прекращению конфликта.
Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря 2021 г., на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.