Послу России в Великобритании запретили посещение парламента в Вестминстере
Послу России в Великобритании Андрею Келину запрещено посещение здания парламента в Вестминстере, сообщила британская газета The Guardian. Решение принято до «особого распоряжения».
По данным издания, официальное сообщение от лорда-спикера Джона Макфолла и спикера Линдси Холла о запрете было разослано 20 июня, но неофициально оно действует в отношении всех аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц с начала спецоперации на Украине.
«Как официального представителя российского правительства посла не будут приглашать в парламентскую резиденцию до особого распоряжения», – цитирует издание сообщение спикеров.
После начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков и бизнесменов, заморозила их активы в стране. Страны Запада также объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.