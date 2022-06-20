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Послу России в Великобритании запретили посещение парламента в Вестминстере

Ведомости

Послу России в Великобритании Андрею Келину запрещено посещение здания парламента в Вестминстере, сообщила британская газета The Guardian. Решение принято до «особого распоряжения».

По данным издания, официальное сообщение от лорда-спикера Джона Макфолла и спикера Линдси Холла о запрете было разослано 20 июня, но неофициально оно действует в отношении всех аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц с начала спецоперации на Украине.  

«Как официального представителя российского правительства посла не будут приглашать в парламентскую резиденцию до особого распоряжения», – цитирует издание сообщение спикеров.

После начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков и бизнесменов, заморозила их активы в стране. Страны Запада также объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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