Боррель назвал запрет Литвы на транзит товаров в Калининград исполнением санкций ЕС

17 июня губернатор Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал действия Литвы «беспрецедентными». По его словам, сложившаяся ситуация требует «глубокого анализа» перед принятием каких-либо мер.