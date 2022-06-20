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Боррель назвал запрет Литвы на транзит товаров в Калининград исполнением санкций ЕС

Ведомости

Блокады Калининграда нет, Литва останавливает только товары из санкционного списка, выполняя соответствующие решения Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

«Транзит пассажиров, а также товаров, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Как заверил мой литовский коллега, Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений, а только реализовывала санкции ЕС. Обвинения в адрес Литвы являются ложными. Литва не применяла односторонних национальных ограничений», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня в этом же ключе высказался МИД Литвы. По мнению ведомства, Вильнюс соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.

В министерстве отметили, что Литва последовательно соблюдает режим санкций ЕС, у ограничений есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу. Помимо этого в четвертом пакете европейских санкций предусмотрено, что 17 июня 2022 г. окончательно вступает в силу ограничительные меры в отношении импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию союза. 

17 июня губернатор Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал действия Литвы «беспрецедентными». По его словам, сложившаяся ситуация требует «глубокого анализа» перед принятием каких-либо мер.

Ранее по теме: МИД Литвы объяснил ограничение транзита в Калининград соблюдением санкций ЕС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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