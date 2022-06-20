Боррель назвал запрет Литвы на транзит товаров в Калининград исполнением санкций ЕС
Блокады Калининграда нет, Литва останавливает только товары из санкционного списка, выполняя соответствующие решения Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Транзит пассажиров, а также товаров, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Как заверил мой литовский коллега, Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений, а только реализовывала санкции ЕС. Обвинения в адрес Литвы являются ложными. Литва не применяла односторонних национальных ограничений», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня в этом же ключе высказался МИД Литвы. По мнению ведомства, Вильнюс соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.
В министерстве отметили, что Литва последовательно соблюдает режим санкций ЕС, у ограничений есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу. Помимо этого в четвертом пакете европейских санкций предусмотрено, что 17 июня 2022 г. окончательно вступает в силу ограничительные меры в отношении импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию союза.
17 июня губернатор Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал действия Литвы «беспрецедентными». По его словам, сложившаяся ситуация требует «глубокого анализа» перед принятием каких-либо мер.