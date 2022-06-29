Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария поддержала шестой пакет санкций против России, веденный ранее странами ЕС, следует из заявления Федерального совета страны. Ограничения вступают в силу 29 июня.
«Своим решением, принятым 29 июня, Швейцария вводит в действие новые меры, принятые ЕС 3 июня 2022 г.», — следует из заявления. Ограничения включают в себя эмбарго на нефть и определенные виды нефтепродуктов российского происхождения. В финансовой сфере запрещено предоставление аудиторских и консалтинговых услуг предприятиям, а также запрещается рекламировать продукцию в ряде российских СМИ, включая Russia Today и Sputnik.
При этом швейцарское правительство сделало исключение в отношении доступа на рынки государственных заказов российским гражданам, а также организациям и предприятиям, расположенным в России. Федеральный совет поручил министерству экономики подготовить к концу августа соответствующие изменения в правительственное постановление, касающееся ситуации на Украине.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошли поэтапное эмбарго на российскую нефть, санкции в отношении российских государственных СМИ, отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе «Сбера», и др.