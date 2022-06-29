Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций ЕС

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошли поэтапное эмбарго на российскую нефть, санкции в отношении российских государственных СМИ, отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе «Сбера», и др.