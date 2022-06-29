Столтенберг: НАТО готовился к противостоянию с Россией с 2014 года
НАТО готовился к противостоянию с Россией еще с 2014 г., заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита военного блока в Мадриде.
«НАТО давно готовился к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 г., поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начал вкладывать больше денег в оборону», — отметил генсек (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня НАТО признал Россию «самой опасной и прямой угрозой безопасности» альянса, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В новой стратегической концепции развития альянса говорится, что Россия использует обычные, кибернетические, а также гибридные средства ведения войны. Отдельно было выделено наращивание российского ядерного потенциала и систем оружия для доставки ядерного и обычного боезаряда.
При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.
Саммит НАТО приурочен к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс. Он проходит в Мадриде 28-30 июня.