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Столтенберг: НАТО готовился к противостоянию с Россией с 2014 года

Ведомости

НАТО готовился к противостоянию с Россией еще с 2014 г., заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита военного блока в Мадриде.

«НАТО давно готовился к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 г., поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начал вкладывать больше денег в оборону», — отметил генсек (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня НАТО признал Россию «самой опасной и прямой угрозой безопасности» альянса, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В новой стратегической концепции развития альянса говорится, что Россия использует обычные, кибернетические, а также гибридные средства ведения войны. Отдельно было выделено наращивание российского ядерного потенциала и систем оружия для доставки ядерного и обычного боезаряда.

При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации. 

Саммит НАТО приурочен к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс. Он проходит в Мадриде 28-30 июня.

Ранее по теме: Песков: НАТО был создан для конфронтации и является агрессивным блоком

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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