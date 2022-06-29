Столтенберг: НАТО готовился к противостоянию с Россией с 2014 года

«НАТО давно готовился к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 г., поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начал вкладывать больше денег в оборону», — отметил генсек (цитата по ТАСС).