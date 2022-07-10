Министр ВС Франции заявил о контактах с Минобороны России

«Мы не воюем с Россией. Да, есть обмены между гражданскими или военными чиновниками, полностью перерезать нить с Москвой нельзя. Франция выполняет свою роль уравновешивающей силы. Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль», — сказал Лекорню.