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Министр ВС Франции заявил о контактах с Минобороны России

Ведомости

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что его ведомство поддерживает контакты с военными чиновниками из России. Таким образом он ответил на вопрос, сохраняется ли связь двух стран в военной сфере.

«Мы не воюем с Россией. Да, есть обмены между гражданскими или военными чиновниками, полностью перерезать нить с Москвой нельзя. Франция выполняет свою роль уравновешивающей силы. Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль», — сказал Лекорню.

По его мнению, ситуация последних недель на Украине показывает, что боевые действия затягиваются. Франция продолжит поставки вооружений Киеву, однако власти стараются «не говорить слишком много» о военной помощи.

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«Мы скорее сделаем, чем скажем. Именно это оперативно помогает украинской армии», — пояснил французский министр.

Франция сдерживает обещание и направит Украине «значительное число» бронетранспортеров, заявил в конце июня Лекорню. Тип и число поставленных машин он не уточнил. Министр также упомянул в числе номенклатуры возможных поставок и другие «бронированные машины», а также противокорабельные ракеты Exocet.

Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. Всего на середину апреля общий оборонный фонд Евросоюза для военной помощи Украине оценивался в 1,5 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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