Министр ВС Франции заявил о контактах с Минобороны России
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что его ведомство поддерживает контакты с военными чиновниками из России. Таким образом он ответил на вопрос, сохраняется ли связь двух стран в военной сфере.
«Мы не воюем с Россией. Да, есть обмены между гражданскими или военными чиновниками, полностью перерезать нить с Москвой нельзя. Франция выполняет свою роль уравновешивающей силы. Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль», — сказал Лекорню.
По его мнению, ситуация последних недель на Украине показывает, что боевые действия затягиваются. Франция продолжит поставки вооружений Киеву, однако власти стараются «не говорить слишком много» о военной помощи.
«Мы скорее сделаем, чем скажем. Именно это оперативно помогает украинской армии», — пояснил французский министр.
Франция сдерживает обещание и направит Украине «значительное число» бронетранспортеров, заявил в конце июня Лекорню. Тип и число поставленных машин он не уточнил. Министр также упомянул в числе номенклатуры возможных поставок и другие «бронированные машины», а также противокорабельные ракеты Exocet.
Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. Всего на середину апреля общий оборонный фонд Евросоюза для военной помощи Украине оценивался в 1,5 млрд евро.