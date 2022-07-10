Минобороны сообщило об уничтожении тысячи снарядов для гаубиц США М777
Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию в Славянске, в результате чего было уничтожено более 1000 артиллерийских снарядов для американских гаубиц М777, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, на территории комбината уничтожены около 700 реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
За последние сутки российские истребители Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 в Харьковской области и ДНР, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье ДНР. Средства противовоздушной обороны перехватили три украинских беспилотника, три ракеты «Точка-У», 20 снарядов РСЗО «Ураган», пять снарядов РСЗО «Смерч».
21 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили 15 155-мм гаубиц М777, которые США и страны Европы поставили украинской армии. До этого ВС России уничтожили две гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.
Накануне, 9 июля, Минобороны сообщило об уничтожении ударом высокоточного оружия ВКС ангара с американскими гаубицами в районе населенного пункта Часов Яр.