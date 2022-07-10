Минобороны сообщило об уничтожении тысячи снарядов для гаубиц США М777

За последние сутки российские истребители Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 в Харьковской области и ДНР, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье ДНР. Средства противовоздушной обороны перехватили три украинских беспилотника, три ракеты «Точка-У», 20 снарядов РСЗО «Ураган», пять снарядов РСЗО «Смерч».