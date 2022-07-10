Блинкен связал беспорядки на Шри-Ланке с действиями России
Протесты на Шри-Ланке могли быть вызваны в том числе продовольственной блокадой России, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он опасается, что действия России могут спровоцировать и другие кризисы, пишет AFP.
«Мы видим, как последствия агрессии России проявляются везде. Возможно, она повлияла на ситуацию на Шри-Ланке, мы озабочены ее последствиями в мире»,— сказал Блинкен на пресс-конференции в Бангкоке.
Госсекретарь США в очередной раз призвал Россию разблокировать вывоз около 20 млн т зерна с Украины, чтобы снизить растущую нехватку продовольствия во всем мире, отмечает агентство.
На Шри-Ланке в субботу тысячи человек пришли к президентской резиденции с требованием отставки руководства страны из-за неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране. Шри-Ланка, как отмечает отмечает Reuters, после объявления независимости в 1948 г. переживает «худший экономический кризис за семь десятилетий».
В середине мая ООН выражала опасения, что рост цен на зерновые дестабилизирует обстановку в странах, зависящих от поставок с Украины. Генсек организации обратился к России с просьбой не препятствовать вывозу зерна из украинских портов в обмен на помощь в смягчении санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». По его словам, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.