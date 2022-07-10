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Политика

Блинкен связал беспорядки на Шри-Ланке с действиями России

Ведомости

Протесты на Шри-Ланке могли быть вызваны в том числе продовольственной блокадой России, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он опасается, что действия России могут спровоцировать и другие кризисы, пишет AFP.

«Мы видим, как последствия агрессии России проявляются везде. Возможно, она повлияла на ситуацию на Шри-Ланке, мы озабочены ее последствиями в мире»,— сказал Блинкен на пресс-конференции в Бангкоке.

Госсекретарь США в очередной раз призвал Россию разблокировать вывоз около 20 млн т зерна с Украины, чтобы снизить растущую нехватку продовольствия во всем мире, отмечает агентство.

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На Шри-Ланке в субботу тысячи человек пришли к президентской резиденции с требованием отставки руководства страны из-за неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране. Шри-Ланка, как отмечает отмечает Reuters, после объявления независимости в 1948 г. переживает «худший экономический кризис за семь десятилетий».

В середине мая ООН выражала опасения, что рост цен на зерновые дестабилизирует обстановку в странах, зависящих от поставок с Украины. Генсек организации обратился к России с просьбой не препятствовать вывозу зерна из украинских портов в обмен на помощь в смягчении санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». По его словам, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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