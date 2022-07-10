Блинкен связал беспорядки на Шри-Ланке с действиями России

В середине мая ООН выражала опасения, что рост цен на зерновые дестабилизирует обстановку в странах, зависящих от поставок с Украины. Генсек организации обратился к России с просьбой не препятствовать вывозу зерна из украинских портов в обмен на помощь в смягчении санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии.