У Кремля нет позиции по предложению ЛДПР называть президента «правителем»

Сегодня «РИА Новости» сообщили, что фракция ЛДПР предложила перестать использовать слово «президент», чтобы оно в России «не укоренилось окончательно». Там отметили, что термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII в. в США, а распространился по всему миру он намного позже. В ЛДПР заявили, что слово президент «всегда смущало» партию.