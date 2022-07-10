У Кремля нет позиции по предложению ЛДПР называть президента «правителем»
В Кремле пока нет позиции по поводу инициативы ЛДПР, которая предложила использовать термин «правитель» вместо слова «президент». Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — сказал Песков.
Сегодня «РИА Новости» сообщили, что фракция ЛДПР предложила перестать использовать слово «президент», чтобы оно в России «не укоренилось окончательно». Там отметили, что термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII в. в США, а распространился по всему миру он намного позже. В ЛДПР заявили, что слово президент «всегда смущало» партию.
«В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху», — считают в ЛДПР.
Соответствующую поправку фракция предлагала во время внесения изменений в Конституцию в 2020 г., однако тезис не учли, добавили в партии. ЛДПР также считает президента 1991 г. и нынешнего главу государства разными по статусу, поскольку Бориса Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а сейчас президент избирается по Конституции России.