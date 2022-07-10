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Политика

У Кремля нет позиции по предложению ЛДПР называть президента «правителем»

Ведомости

В Кремле пока нет позиции по поводу инициативы ЛДПР, которая предложила использовать термин «правитель» вместо слова «президент». Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — сказал Песков.

Сегодня «РИА Новости» сообщили, что фракция ЛДПР предложила перестать использовать слово «президент», чтобы оно в России «не укоренилось окончательно». Там отметили, что термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII в. в США, а распространился по всему миру он намного позже. В ЛДПР заявили, что слово президент «всегда смущало» партию.

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«В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху», — считают в ЛДПР.

Соответствующую поправку фракция предлагала во время внесения изменений в Конституцию в 2020 г., однако тезис не учли, добавили в партии. ЛДПР также считает президента 1991 г. и нынешнего главу государства разными по статусу, поскольку Бориса Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а сейчас президент избирается по Конституции России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных