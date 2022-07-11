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Госдума на внеочередном заседании рассмотрит вопросы поддержки граждан и экономики

Ведомости

15 июля на внеочередном заседании Госдумы депутаты рассмотрят инициативы по поддержке граждан и экономики, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

По его словам, в период с 4 июля в нижнюю палату поступило 42 законопроекта и внесено в общей сложности 86 инициатив как от правительства России, так и от самих депутатов. «Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», – отметил Володин.

Решение о проведении внеочередного заседания принял Совет думы 11 июля, с инициативой его созыва выступил сам спикер. Итоговое заседание весенней сессии Госдумы прошло 6 июля. 7 июля руководители палаты и фракций посетили Кремль – об итогах сессии они разговаривали с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно календарю работы депутатов, с 11 июля у них началась работа в регионах.

Как ранее писали «Ведомости», в 2021 г. после завершения весенней сессии Госдумы Володин дважды созывал внеочередные заседания совета нижней палаты. Он объяснял это тем, что законотворческий процесс не должен «стоять на месте», а внесенные инициативы надо отправлять в рассылку для получения отзывов в установленный срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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