Госдума на внеочередном заседании рассмотрит вопросы поддержки граждан и экономики

По его словам, в период с 4 июля в нижнюю палату поступило 42 законопроекта и внесено в общей сложности 86 инициатив как от правительства России, так и от самих депутатов. «Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», – отметил Володин.