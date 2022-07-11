Госдума на внеочередном заседании рассмотрит вопросы поддержки граждан и экономики
15 июля на внеочередном заседании Госдумы депутаты рассмотрят инициативы по поддержке граждан и экономики, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
По его словам, в период с 4 июля в нижнюю палату поступило 42 законопроекта и внесено в общей сложности 86 инициатив как от правительства России, так и от самих депутатов. «Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», – отметил Володин.
Решение о проведении внеочередного заседания принял Совет думы 11 июля, с инициативой его созыва выступил сам спикер. Итоговое заседание весенней сессии Госдумы прошло 6 июля. 7 июля руководители палаты и фракций посетили Кремль – об итогах сессии они разговаривали с президентом России Владимиром Путиным.
Согласно календарю работы депутатов, с 11 июля у них началась работа в регионах.
Как ранее писали «Ведомости», в 2021 г. после завершения весенней сессии Госдумы Володин дважды созывал внеочередные заседания совета нижней палаты. Он объяснял это тем, что законотворческий процесс не должен «стоять на месте», а внесенные инициативы надо отправлять в рассылку для получения отзывов в установленный срок.