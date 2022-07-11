Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Канады из-за решения Оттавы вернуть турбину для газопровода «Северный поток», сообщается на сайте ведомства.
«В МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин "Северного потока-1"», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Украинский МИД призвал Канаду «пересмотреть это решение», которое, как указывается в заявлении, «подрывает евроатлантическое единство» в применении международного санкционного режима в отношении России, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как «гибридное оружие против Европы».
8 июля Канада приняла решение вернуть турбину для газопровода «Северный поток», которую ранее направили ей на ремонт. Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи отметил, что ЕК не считает это решение нарушением санкций ЕС. По его словам, ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» очень серьезна, Еврокомиссия надеется на возобновление поставок после технических работ.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» на 40% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину.
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