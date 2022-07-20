Путин заявил о нежелании Киева выполнять достигнутые договоренности
Власти Украины отказались выполнять достигнутые договоренности и не хотят выполнять их и сейчас, заявил президент России Владимир Путин на вопрос о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Для того чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).
В середине июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никто не отвергает возможность встречи Путина и Зеленского, однако для ее проведения нужна тщательная подготовка. Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявлял, что лидеры могут встретиться для подписания итогового документа.
Переговоры между Россией и Украиной стартовали почти сразу после начала специальной военной операции 24 февраля: несколько встреч прошло в Белоруссии и Турции. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Страны Запада заявили, что конфликт на Украине должен быть решен на поле боя, на что Путин предложил им попробовать это сделать.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил , что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории. 18 июля Ушаков заявил, что условия для возобновления переговоров России и Украины будут совершенно другими, чем те, что были при достижении договоренностей в Стамбуле.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса