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Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги

Ведомости

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру страны Марио Драги, который 14 июля заявил о своем намерении уйти в отставку, сообщил телеканал RaiNews.

Днем премьер-министр обратился к сенату парламента с просьбой вынести на голосование резолюцию о доверии к его кабмину, сообщал ТАСС. На голосовании сегодня вечером присутствовало 192 сенатора, в голосовании участвовало 133: 95 выразили доверие правительству, 38 проголосовали против.

Ранее днем ТАСС со ссылкой на представителя правоцентристской партии «Вперед, Италия» Анну Марию Бернини сообщил, что партия не будет участвовать в сегодняшнем голосовании о доверии премьер-министру. Аналогичные решения приняли партии «Лига» и «Движение «5 звезд». Эти три партии являются ведущими силами в правящей коалиции.

О своем желании уйти в отставку Драги сообщил совету министров 14 июля. Этому предшествовало голосование в итальянском сенате, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции — Движения «5 звезд», чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства. По словам Драги, «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет». Ранее он заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла.

Вечером 14 июля президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьер-министра.

15 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире радиостанции Rtl заявил, что разногласия в правящей коалиции страны на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее. Кризис, по его словам, также может привести к прекращению поставок оружия Украине.

Ранее по теме: Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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