Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги

О своем желании уйти в отставку Драги сообщил совету министров 14 июля. Этому предшествовало голосование в итальянском сенате, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции — Движения «5 звезд», чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства. По словам Драги, «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет». Ранее он заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла.