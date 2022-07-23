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ТАСС: депутата из Новосибирска могут объявить в розыск по делу о фейках

Ведомости

Депутат Новосибирского горсовета Хельга Пирогова будет объявлена в розыск в случае неявки на допрос, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Накануне против Пироговой было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

Новосибирские СМИ сообщили, что депутат после возбуждения уголовного дела уехала из России, ее телефон недоступен. По данным источника агентства, Пирогову вызвали на допрос к следователю в понедельник, 25 июля.

«Если она не придет, то будет объявлена в розыск. Информации о том, что она уехала из страны, нет», — пишет ТАСС. Адвокату Пироговой Егору Солунину не известно, где сейчас находится депутат.

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На этой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирского горсовета. Причиной стала публикация в Twitter, где Пирогова прокомментировала похороны погибших военных. Позже она удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным». Дать оценку поста Бастрыкина попросила группа местных муниципальных и областных депутатов. По статье о фейках о действиях российской армии Пироговой может грозить лишение свободы до трех. 

В отношении женщины также был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему ей грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.

Хельга Пирогова избиралась как независимый депутат в городской совет Новосибирска в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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