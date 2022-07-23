ТАСС: депутата из Новосибирска могут объявить в розыск по делу о фейках
Депутат Новосибирского горсовета Хельга Пирогова будет объявлена в розыск в случае неявки на допрос, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Накануне против Пироговой было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).
Новосибирские СМИ сообщили, что депутат после возбуждения уголовного дела уехала из России, ее телефон недоступен. По данным источника агентства, Пирогову вызвали на допрос к следователю в понедельник, 25 июля.
«Если она не придет, то будет объявлена в розыск. Информации о том, что она уехала из страны, нет», — пишет ТАСС. Адвокату Пироговой Егору Солунину не известно, где сейчас находится депутат.
На этой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирского горсовета. Причиной стала публикация в Twitter, где Пирогова прокомментировала похороны погибших военных. Позже она удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным». Дать оценку поста Бастрыкина попросила группа местных муниципальных и областных депутатов. По статье о фейках о действиях российской армии Пироговой может грозить лишение свободы до трех.
В отношении женщины также был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему ей грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.
Хельга Пирогова избиралась как независимый депутат в городской совет Новосибирска в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020».