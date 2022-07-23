ТАСС: депутата из Новосибирска могут объявить в розыск по делу о фейках

На этой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирского горсовета. Причиной стала публикация в Twitter, где Пирогова прокомментировала похороны погибших военных. Позже она удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным». Дать оценку поста Бастрыкина попросила группа местных муниципальных и областных депутатов. По статье о фейках о действиях российской армии Пироговой может грозить лишение свободы до трех.