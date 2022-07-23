Reuters сообщил о вызове в МИД Турции шведского поверенного из-за курдов

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Вступление стран в альянс блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.