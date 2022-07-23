Reuters сообщил о вызове в МИД Турции шведского поверенного из-за курдов
Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за «террористической пропаганды» во время акции протеста курдов в Стокгольме, сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что Турция сообщила поверенному о своей «решительной реакции» на подобные выступления и обвинила Швецию в поддержке групп, которые Анкара считает террористическими.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Вступление стран в альянс блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.
В июле 2022 года Швеция согласилась ужесточить закон о терроризме в рамках соглашения с Турцией. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что его страна получила от Швеции гарантии по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).