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Reuters сообщил о вызове в МИД Турции шведского поверенного из-за курдов

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Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за «террористической пропаганды» во время акции протеста курдов в Стокгольме, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Турция сообщила поверенному о своей «решительной реакции» на подобные выступления и обвинила Швецию в поддержке групп, которые Анкара считает террористическими.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Вступление стран в альянс блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.

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В июле 2022 года Швеция согласилась ужесточить закон о терроризме в рамках соглашения с Турцией. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что его страна получила от Швеции гарантии по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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