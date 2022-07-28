Российские военные заявили о полном контроле над северо-западной частью Черного моря
Черноморский флот России завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря в ходе спецоперации на Украине, сообщил главнокомандующий ЧФ Игорь Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота России.
«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — заявил Осипов (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что корабли и авиация ударами высокоточного оружия большой давности уничтожают критически важные объекты ВСУ и поддерживают наступление сухопутной группировки войск. Осипов подчеркнул, что личный состав флота вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности России на ее южных рубежах.
24 июля Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами морского базирования по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Также удар вывел из строя мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.
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