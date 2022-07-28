Российские военные заявили о полном контроле над северо-западной частью Черного моря

Он добавил, что корабли и авиация ударами высокоточного оружия большой давности уничтожают критически важные объекты ВСУ и поддерживают наступление сухопутной группировки войск. Осипов подчеркнул, что личный состав флота вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности России на ее южных рубежах.