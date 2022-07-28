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Российские военные заявили о полном контроле над северо-западной частью Черного моря

Ведомости

Черноморский флот России завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря в ходе спецоперации на Украине, сообщил главнокомандующий ЧФ Игорь Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота России.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — заявил Осипов (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что корабли и авиация ударами высокоточного оружия большой давности уничтожают критически важные объекты ВСУ и поддерживают наступление сухопутной группировки войск. Осипов подчеркнул, что личный состав флота вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности России на ее южных рубежах.

24 июля Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами морского базирования по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Также удар вывел из строя мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных