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Минобороны сообщило об уничтожении ракет Harpoon в порту Одессы

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Накануне ракетный удар осудил генсекретарь ООН.

«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — говорится в сообщении.

Кроме того, ракетный удар вывел из строя мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины. 

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23 июля агентство Reuters со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Министр обороны Турции Хулуси Акар после этого сказал, что российские официальные лица заявили Анкаре о непричастности Москвы к ударам по порту Одессы.

Атака на объекты в порту произошла на следующий день после подписания соглашений России и Украины с Турцией о вывозе зерна из украинских портов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «безоговорочно осудил» ракетные удары, передавал Reuters со ссылкой на его представителя.

«Эта продукция крайне необходима для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру», — заявил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся «вопиющим российским варварством». Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила, что ракеты отправили «украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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