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Politico: китайские военные игнорируют попытки США выйти с ними на связь

Ведомости

Представители военного командования Китая не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе, сообщает Politico со ссылкой на источники. По информации издания, Пекин также проигнорировал попытки связаться с ним со стороны министра обороны США Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Официальные лица и эксперты, опрошенные Politico, называют молчание Китая недальновидным и безрассудным шагом, повышающим риск эскалации и без того напряженной ситуации.

«Если [китайские вооруженные силы] будут действовать более агрессивно и в непосредственной близости от сил США, нам понадобятся механизмы для создания безопасной операционной среды», — сказал Рэнди Шривер, занимавший должность высокопоставленного чиновника Пентагона в администрации президента Дональда Трампа.

Ранее МИД КНР объявил о временной приостановке работы или упразднении механизмов сотрудничества с США из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

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В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. 3 августа политик покинула островное государство. МИД Китая не раз заявлял, что шаг Пелоси обернется «серьезными последствиями».

Российские же власти назвали визит американского политика «чистой провокацией». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают, что никакие политические цели «​​не могут достигаться такими провокационными шагами. Действия США также осудил МИД России. Позже поездку Пелоси прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, такими действиями США хотят доказать всему миру свою безнаказанность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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