В МИД России назвали популистскими требования посла Украины вернуть имущество СССР
Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Россия должна вернуть часть имущества СССР, полученного при распаде страны. Дипломат признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. Но указал на то, что Украина не ратифицировала соответствующие документы.
«Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – отметила дипломат (цитата по ТАСС).
Захарова напомнила, что Россия является государством – продолжателем СССР, этот статус признан международным сообществом, а также подтвержден Международным судом ООН.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия в качестве правопродолжателя взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. «Опираясь на этот статус, Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР. Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик», – сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» сказал, что Украина является одной из стран, которые не передали России оставшееся от СССР имущество, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Союза. Как пояснил президент, в 1990-е гг. Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. В 1993 г. страна взяла на себя обязательство погасить долги за все бывшие союзные республики с расчетом на то, что эти республики передадут России зарубежные активы.
В МИД Украины это высказывание назвали «манипуляцией фактами». В ведомстве указали на то, что распределение имущества СССР регулируется Договором о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 1991 г. Из документа следует, что доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.