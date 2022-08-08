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Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Польше Сергея Андреева орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польше», - следует из документа.

В 1999—2002 гг. дипломат пребывал в должности посла России в Республике Анголе и Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи, в 2006—2010 гг. — в Норвегии. С 26 августа 2014 г. он занимает должность посла России в Польше.

9 мая Андреев прибыл на военное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Там его и представителей российской делегации встретила группа людей с украинскими и польскими флагами, которая облила российского посла красной жидкостью и не дала возложить цветы к мемориалу. Дипломат был вынужден покинуть мероприятие. Позже он сообщил, что его облили красным сиропом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных