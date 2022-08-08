Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Польше Сергея Андреева орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польше», - следует из документа.
В 1999—2002 гг. дипломат пребывал в должности посла России в Республике Анголе и Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи, в 2006—2010 гг. — в Норвегии. С 26 августа 2014 г. он занимает должность посла России в Польше.
9 мая Андреев прибыл на военное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Там его и представителей российской делегации встретила группа людей с украинскими и польскими флагами, которая облила российского посла красной жидкостью и не дала возложить цветы к мемориалу. Дипломат был вынужден покинуть мероприятие. Позже он сообщил, что его облили красным сиропом.
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