Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского

9 мая Андреев прибыл на военное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Там его и представителей российской делегации встретила группа людей с украинскими и польскими флагами, которая облила российского посла красной жидкостью и не дала возложить цветы к мемориалу. Дипломат был вынужден покинуть мероприятие. Позже он сообщил, что его облили красным сиропом.