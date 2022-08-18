Госдума примет решение о проведении дополнительного заседания Совета Думы 22 августа

16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.