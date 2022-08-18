Госдума примет решение о проведении дополнительного заседания Совета Думы 22 августа
Госдума в понедельник примет решение о дополнительном заседании Совета Думы, с инициативой о проведении которого ранее выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«До конца недели обсудим с руководителями фракций предложение Геннадия Андреевича о дополнительном заседании Совета Государственной думы и в понедельник определимся», – привела слова спикера Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.
Ранее сегодня Зюганов предложил провести дополнительное заседание Совета Думы в связи с обстрелами украинской стороной Запорожской АЭС и необходимостью выработать дополнительные меры по успешному завершению российской спецоперации на Украине.
Володин согласился с Зюгановым в том, что консолидация общества в поддержке СВО на Украине имеет решающее значение, добавив, что сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках работаю более 70 депутатов ГД.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это украинская сторона планирует возложить на российских военных.
16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.
18 августа Гутерриш прибыл во Львов для участия в трехсторонних переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечается, что на встрече обсудят в том числе ситуацию вокруг ЗАЭС.
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