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Siemens извинилась за шутку с плейлистом для турбины «Северного потока»

Ведомости

Немецкая компания Siemens Energy удалила твит с предложением о создании плейлиста в Spotify для турбины для «Северного потока», все еще ожидающей отправки в Россию. Об этом компания написала в своем аккаунте в Twitter.

«Мы удалили наш твит о турбине, вызвавший бурную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были неуместными. Это никогда не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», – заявили в Siemens.

Ранее днем немецкая компания написала в своем аккаунте в Twitter, что турбина все еще находится в Германии. «Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», – говорилось в сообщении (цитата по РИА «Новости»).

Сама компания предложила начать с песни группы The Police So Lonely. Среди предложений пользователей фигурировали песни I want to break free группы Queen, Life's a Gas группы T-REX, Tired of Being Alone исполнителя Эл Грин и др.

17 августа агентство DPA со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что необходимая для работы «Северного потока» турбина по-прежнему находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур и готова к эксплуатации.

В середине июня «Газпром» снизил объем поставок по «Северному потоку» до 40%, потому что Siemens вовремя не вернула турбину после ремонта в Канаде. В результате переговоров с Германией Канада решила передать турбину России и отправила ее в Германию. Также Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на вывоз оборудования. С 22 июля «Газпром» снизил поставки по трубопроводу еще на 20%, потому что еще одна из турбин нуждается в ремонте.

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов обвинял Siemens в невыполнении своих обязательств по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». По его словам, несколько двигателей простаивают на компрессорной станции из-за аварийных отказов, поскольку Siemens не выполняет их ремонт. Кроме того, «Газпром» так и не получил от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода.

В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит препятствий для отправки турбины Siemens в Россию. Он лично осмотрел оборудование на предприятии Siemens Energy в Мюльхайм-на-Руре, а также отметил ее готовность к эксплуатации. 9 августа Siemens Energy рассказала о планах окончательно уйти с российского рынка до конца сентября. Компания работала в России с 1852 г. В Siemens убеждены, что реструктуризация российских активов пройдет без существенных финансовых последствий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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