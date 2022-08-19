Siemens извинилась за шутку с плейлистом для турбины «Северного потока»

В середине июня «Газпром» снизил объем поставок по «Северному потоку» до 40%, потому что Siemens вовремя не вернула турбину после ремонта в Канаде. В результате переговоров с Германией Канада решила передать турбину России и отправила ее в Германию. Также Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на вывоз оборудования. С 22 июля «Газпром» снизил поставки по трубопроводу еще на 20%, потому что еще одна из турбин нуждается в ремонте.