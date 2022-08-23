МИД ДНР призвал международные гуманитарные миссии вернуться в Донбасс
Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (МИД ДНР) призвало международные гуманитарные миссии вернуться на Донбасс и продолжить работу в соответствии с мандатами. Заявление главы МИД ДНР Натальи Никоноровой опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Как следует из сообщения, после атаки на СИЗО в Еленовке, где погибло более 50 пленных, а 70 были ранены, МИД предпринимал попытки пригласить на место международные организации, в том числе управление верховного комиссара по правам человека ООН, но реакции с их стороны не последовало.
«Но сотрудники не только этой, но и других агенций ООН покинули территорию Донбасса в период массированных обстрелов Республики со стороны Украины и до сих пор не вернулись. Данное обстоятельство сделало невозможным фиксирование картины обстрела со стороны киевского режима для дальнейшего включения фактов преступления в итоговые отчеты международных организаций», – сказано в заявлении Никоноровой.
По ее словам, жители «освобожденных» в ходе спецоперации населенных пунктов нуждаются в гуманитарной помощи, актуален вопрос поиска без вести пропавших, но Международный комитет Красного Креста (МККК) выдвигает «ультимативные требования властям республики».
«Мы призываем все аккредитованные на территории Республики международные миссии в ближайшее время вернуться в ДНР и приступить к выполнению задач согласно их мандатов. В первую очередь речь идет о соблюдении положений гуманитарного права и обеспечении помощи нуждающемуся в этом населению», – подчеркнула Никонорова.
29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил об обстреле тюрьмы в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в результате погибли более 50 человек. О том, что ООН запустит миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил 3 августа на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы. Этот вопрос также обсуждался во время телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с Гутерришем 15 августа.