Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной
Киев не несет ответственности за убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины», – сказал он на просьбу прокомментировать ее гибель.
Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, а также посмертно наградил Дугину Орденом мужества.
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. р. Следственный комитет (СК) России заявил, что планирует объявить подозреваемую в убийстве в розыск.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал установить все факты в ходе расследования дела об убийстве Дугиной.