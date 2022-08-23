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Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной

Ведомости

Киев не несет ответственности за убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины», – сказал он на просьбу прокомментировать ее гибель.

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, а также посмертно наградил Дугину Орденом мужества.

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. р. Следственный комитет (СК) России заявил, что планирует объявить подозреваемую в убийстве в розыск.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал установить все факты в ходе расследования дела об убийстве Дугиной.

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Ранее по теме: СК планирует объявить в розыск подозреваемую в убийстве Дугиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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