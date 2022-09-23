Глава Чечни назвал уклонистов от мобилизации предателями
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал уклоняющихся от частичной мобилизации предателями и людьми второго сорта. Об этом он заявил у себя в Telegram-канале.
«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», – написал он.
По словам Кадырова, люди, когда нуждаются в чем-то, требуют от государства соблюдения своих прав, но ситуация меняется, когда поддержка требуется государству.
«Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город... И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать», – подытожил глава Чечни.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября назвал данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличенными.