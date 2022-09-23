Посольство опровергло заявление о планах отключить Прибалтику от электросети РФ

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе своего обращения к жителям страны заявила, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы, и гражданам этих стран нужно быть готовыми к возможным проблемам с электроснабжением. Она добавила, что Эстония уже несколько лет готовится к «аварийному разрыву» с российской электросистемой. Несмотря на это, по словам премьера, жители Эстонии все же могут столкнуться с временными проблемами, связанными с подачей электроэнергии. Каллас посоветовала компаниям, государственным органам и гражданам страны быть готовыми к такому исходу.