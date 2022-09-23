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Посольство опровергло заявление о планах отключить Прибалтику от электросети РФ

Ведомости

Посольство России в Таллине опровергло заявление о планах по отключению Эстонии, Латвии и Литвы от российской энергосистемы. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

«Разговоры о выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ ведутся именно в Эстонии и двух упомянутых выше прибалтийских государствах. Россия не является инициатором такого решения, она всегда добросовестно соблюдала свои обязательства по соглашению от 7 февраля 2001 года о синхронной работе наших энергосистем», – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что причины возможных трудностей в стране связаны с другими факторами, например, со следованием антироссийской политике США. В посольстве добавили, что попытки возложить ответственность на Россию «искажают реальность и дезинформируют общественность».

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе своего обращения к жителям страны заявила, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы, и гражданам этих стран нужно быть готовыми к возможным проблемам с электроснабжением. Она добавила, что Эстония уже несколько лет готовится к «аварийному разрыву» с российской электросистемой. Несмотря на это, по словам премьера, жители Эстонии все же могут столкнуться с временными проблемами, связанными с подачей электроэнергии. Каллас посоветовала компаниям, государственным органам и гражданам страны быть готовыми к такому исходу.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок российских энергоносителей в Европу страны ЕС столкнулись с энергетическим кризисом. В рамках его преодоления одной из последних мер Еврокомиссия предложила сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных