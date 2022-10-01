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Путин присвоил звание Героя России погибшему замглавы Херсонской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России заместителю главы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, который погиб 30 сентября в результате ракетного обстрела.

Документ подписан и опубликован на официальном портале правовой информации 1 октября.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание героя РФ полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

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Первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате ночного обстрела Херсона, сообщил 30 сентября первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

По словам Малькевича, ракета прилетела в ту комнату, где жил первый замглавы. Катериничев был назначен на должность 18 августа.

30 сентября Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. 29 сентября Россия признала Херсонскую область независимой. Решение Херсонской и Запорожской областей выйти из состава Украины было принято по итогам референдумов, которые проходили в регионах с 23 по 27 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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