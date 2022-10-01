Путин присвоил звание Героя России погибшему замглавы Херсонской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России заместителю главы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, который погиб 30 сентября в результате ракетного обстрела.
Документ подписан и опубликован на официальном портале правовой информации 1 октября.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание героя РФ полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.
Первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате ночного обстрела Херсона, сообщил 30 сентября первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.
По словам Малькевича, ракета прилетела в ту комнату, где жил первый замглавы. Катериничев был назначен на должность 18 августа.
30 сентября Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. 29 сентября Россия признала Херсонскую область независимой. Решение Херсонской и Запорожской областей выйти из состава Украины было принято по итогам референдумов, которые проходили в регионах с 23 по 27 сентября.