Путин присвоил звание Героя России погибшему замглавы Херсонской области

30 сентября Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. 29 сентября Россия признала Херсонскую область независимой. Решение Херсонской и Запорожской областей выйти из состава Украины было принято по итогам референдумов, которые проходили в регионах с 23 по 27 сентября.