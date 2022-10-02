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Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД страны

Ведомости

Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского внешнеполитического ведомства.

«Посла РФ вызвали в понедельник в МИД к 11:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что по итогам будет подготовлен комментарий.

Ранее посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть территорию России, если их пребывание в стране не продиктовано необходимостью. В дипведомстве также отметили, что «становится все труднее» перемещаться по воздуху из России в Италию и другие страны.

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30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. В связи с этим российских послов вызвали в министерства иностранных дел Швеции и Нидерландов.

Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан заявили, что не планируют признавать результаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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