Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД страны
Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского внешнеполитического ведомства.
«Посла РФ вызвали в понедельник в МИД к 11:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что по итогам будет подготовлен комментарий.
Ранее посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть территорию России, если их пребывание в стране не продиктовано необходимостью. В дипведомстве также отметили, что «становится все труднее» перемещаться по воздуху из России в Италию и другие страны.
30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. В связи с этим российских послов вызвали в министерства иностранных дел Швеции и Нидерландов.
Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан заявили, что не планируют признавать результаты.