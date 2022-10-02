ЕС указал на необходимость расследования из-за видео с вероятной казнью армянских пленных
Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар призвал провести расследование из-за появившихся в социальных сетях видео с вероятным расстрелом азербайджанскими военными армянских пленных.
«Появилось еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, казнят армянских военнопленных. Если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать», — написал Клаар в Twitter.
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. Сообщалось, что в результате обострения армяно-азербайджанского конфликта погибли 207 человек со стороны Армении.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Ереван 17-19 сентября, осудила нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Она указала на важность для Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Армении и отметила, что действия Баку против мирных граждан Нагорного Карабаха, вандализм в отношении исторических памятников находятся в центре внимания США. Пелоси также сообщила о намерении США оказывать поддержку Еревану и готовности «услышать потребности» в оборонной сфере.