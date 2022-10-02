ЕС указал на необходимость расследования из-за видео с вероятной казнью армянских пленных

13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. Сообщалось, что в результате обострения армяно-азербайджанского конфликта погибли 207 человек со стороны Армении.