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Столтенберг предупредил о «жестких последствиях» применения ядерного оружия на Украине

Ведомости

Применение ядерного оружия на Украине изменило бы природу этого конфликта и имело бы жесткие последствия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC. Глава Североатлантического альянса назвал «опасными и безответственными» высказывания о возможности применения ядерного оружия.

«По этой причине мы четко довели до президента [России Владимира] Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для России и изменит природу конфликта. В ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана», — сказал Столтенберг.

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НАТО сосредоточится на предоставлении необходимой для самозащиты помощи Украине, сказал ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя ранее сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление о подаче заявки на ускоренное вступление в альянс.

Он подчеркнул, что двери альянса открыты, любая демократическая страна может подать заявку на вступление в него и «НАТО уважает это право». При этом Столтенберг напомнил, что, согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30.

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отвод российских войск из Красного Лимана, призвал применять в рамках спецоперации на Украине более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного оружия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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