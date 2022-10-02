Столтенберг предупредил о «жестких последствиях» применения ядерного оружия на Украине
Применение ядерного оружия на Украине изменило бы природу этого конфликта и имело бы жесткие последствия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC. Глава Североатлантического альянса назвал «опасными и безответственными» высказывания о возможности применения ядерного оружия.
«По этой причине мы четко довели до президента [России Владимира] Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для России и изменит природу конфликта. В ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана», — сказал Столтенберг.
НАТО сосредоточится на предоставлении необходимой для самозащиты помощи Украине, сказал ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя ранее сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление о подаче заявки на ускоренное вступление в альянс.
Он подчеркнул, что двери альянса открыты, любая демократическая страна может подать заявку на вступление в него и «НАТО уважает это право». При этом Столтенберг напомнил, что, согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30.
1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отвод российских войск из Красного Лимана, призвал применять в рамках спецоперации на Украине более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного оружия».