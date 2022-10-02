Столтенберг предупредил о «жестких последствиях» применения ядерного оружия на Украине

«По этой причине мы четко довели до президента [России Владимира] Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для России и изменит природу конфликта. В ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана», — сказал Столтенберг.