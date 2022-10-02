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Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных на тыловых полигонах

Ведомости

Подразделения из мобилизованных военнослужащих и добровольцев проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В министерстве рассказали, что военные на практике закрепляют навыки ведения боев в составе взводов и рот в условиях городской или промышленной застройки, а также на пересеченной местности. Планируется, что после подготовки они приступят к выполнению задач по надзору и обороне.

Ведомство добавляет, что эти подразделения будут действовать в постоянном отделении резерва и ответственности.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Такое решение российский лидер охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. Кроме того, по словам Путина, «в ход пошел и ядерный шантаж»: представители государств НАТО допускают применение против России ядерного оружия.

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.

 В связи с проведением частичной мобилизации в этом году осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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