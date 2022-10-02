Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных на тыловых полигонах
Подразделения из мобилизованных военнослужащих и добровольцев проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В министерстве рассказали, что военные на практике закрепляют навыки ведения боев в составе взводов и рот в условиях городской или промышленной застройки, а также на пересеченной местности. Планируется, что после подготовки они приступят к выполнению задач по надзору и обороне.
Ведомство добавляет, что эти подразделения будут действовать в постоянном отделении резерва и ответственности.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Такое решение российский лидер охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. Кроме того, по словам Путина, «в ход пошел и ядерный шантаж»: представители государств НАТО допускают применение против России ядерного оружия.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.
В связи с проведением частичной мобилизации в этом году осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября.