Эрдоган обвинил Запад в неправильной оценке последствий кризиса на Украине
Запад не смог верно оценить последствия кризиса на Украине, поэтому теперь некоторые страны переживают из-за надвигающейся зимы на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Данные по инфляции бросают вызов всем, включая западные страны. Опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности растут», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Эрдогана, европейские власти на встрече в Праге обсуждали предстоящую зиму и проблемы с энергоносителями. «Я сказал: «У нас нет такой проблемы», — отметил Эрдоган.
Турецкий президент добавил, что западные лидеры не смогли здраво оценить украинский кризис. По его словам, в мире грядут «радикальные политические изменения».
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
Так, на прошлой неделе оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid предупредил жителей страны об угрозе отключения электричества зимой на фоне кризиса. А власти Венгрии сообщили, что в целях экономии энергии в школах продлят зимние каникулы, они будут идти с 22 декабря по 8 января.
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