Бастрыкин поручил возбудить дело из-за объявления Медведева в розыск на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) в связи с уголовным преследованием зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», – говорится в сообщении.
Аналогичное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), Бастрыкин поручил возбудить в связи с привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.
Также глава СК поручил дать правовую оценку уголовному преследованию со стороны Украины более 700 должностных лиц России.
«Следственный комитет России установит всех представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников», – отметили в комитете.
Ранее днем стало известно, что СБУ объявила в розыск Медведева. Он разыскивается также по ст. 110 УК Украины. В розыск были объявлены также Суровикин, официальный представитель МИД России Мария Захарова, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и др.