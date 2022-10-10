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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за объявления Медведева в розыск на Украине

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) в связи с уголовным преследованием зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», – говорится в сообщении.

Аналогичное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), Бастрыкин поручил возбудить в связи с привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.  

Также глава СК поручил дать правовую оценку уголовному преследованию со стороны Украины более 700 должностных лиц России.

«Следственный комитет России установит всех представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников», – отметили в комитете.

Ранее днем стало известно, что СБУ объявила в розыск Медведева. Он разыскивается также по ст. 110 УК Украины. В розыск были объявлены также Суровикин, официальный представитель МИД России Мария Захарова, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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