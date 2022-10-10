Бастрыкин поручил возбудить дело из-за объявления Медведева в розыск на Украине

Ранее днем стало известно, что СБУ объявила в розыск Медведева. Он разыскивается также по ст. 110 УК Украины. В розыск были объявлены также Суровикин, официальный представитель МИД России Мария Захарова, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и др.