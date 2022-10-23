Часть жителей Шебекино после обстрела перевезли в Старый Оскол

Гладков рассказал, что во время обстрела находился в Шебекино. «Так и не смогли подойти к торговому центру, который был разрушен, где был пожар. Был сильный минометный обстрел. МЧС применило смс-оповещение», — написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».