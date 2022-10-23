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Часть жителей Шебекино после обстрела перевезли в Старый Оскол

Ведомости

Часть жителей города Шебекино в Белгородской области согласились временно переехать в Старый Оскол, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Накануне приграничный город подвергся минометному обстрелу, в результате которого погибли два человека.

Гладков рассказал, что во время обстрела находился в Шебекино. «Так и не смогли подойти к торговому центру, который был разрушен, где был пожар. Был сильный минометный обстрел. МЧС применило смс-оповещение», — написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в субботу въезд в город перекрывали, чтобы как можно меньше людей оказались в зоне поражения. Власти организовали подомовой обход на потенциально опасных территориях, часть жителей согласились уехать, они уже отселены.

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«На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились», — рассказал Гладков.

Он добавил, что в воскресенье в центре Шебекино не будут работать несколько магазинов и центральный рынок.

В субботу в результате обстрела Шебекино пострадали 14 человек, двое из них погибли, сообщил министр здравоохранения  Белгородской области Андрей Иконников. По данным минздрава, это мужчина и четырнадцатилетний подросток, они погибли до приезда скорой помощи. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Гладков сообщал, что в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 000 человек остались без электричества. 

На фоне обстрелов администрация Белгородской области ранее рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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