Часть жителей Шебекино после обстрела перевезли в Старый Оскол
Часть жителей города Шебекино в Белгородской области согласились временно переехать в Старый Оскол, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Накануне приграничный город подвергся минометному обстрелу, в результате которого погибли два человека.
Гладков рассказал, что во время обстрела находился в Шебекино. «Так и не смогли подойти к торговому центру, который был разрушен, где был пожар. Был сильный минометный обстрел. МЧС применило смс-оповещение», — написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, в субботу въезд в город перекрывали, чтобы как можно меньше людей оказались в зоне поражения. Власти организовали подомовой обход на потенциально опасных территориях, часть жителей согласились уехать, они уже отселены.
«На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились», — рассказал Гладков.
Он добавил, что в воскресенье в центре Шебекино не будут работать несколько магазинов и центральный рынок.
В субботу в результате обстрела Шебекино пострадали 14 человек, двое из них погибли, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. По данным минздрава, это мужчина и четырнадцатилетний подросток, они погибли до приезда скорой помощи. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Гладков сообщал, что в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 000 человек остались без электричества.
На фоне обстрелов администрация Белгородской области ранее рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю.