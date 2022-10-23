В районе Краснодарского края до 3 ноября продлили «желтый» уровень опасности

Это привело к частичному обрушению автомобильных пролетов моста, погибли четыре человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.