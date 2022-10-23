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В районе Краснодарского края до 3 ноября продлили «желтый» уровень опасности

Ведомости

Введенный из-за происшествия на Крымском мосту «желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлили в Темрюкском районе Краснодарского края до 3 ноября. Распоряжение об этом подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как отметили власти региона, меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета (НАК). 

«Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин», — говорится в сообщении.

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По информации краевых властей, продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов и усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

С 11 октября в Керчи и Ленинском районе Крыма действует «желтый» уровень террористической опасности. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что он продлится до 23 октября.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. 

Это привело к частичному обрушению автомобильных пролетов моста, погибли четыре человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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