В районе Краснодарского края до 3 ноября продлили «желтый» уровень опасности
Введенный из-за происшествия на Крымском мосту «желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлили в Темрюкском районе Краснодарского края до 3 ноября. Распоряжение об этом подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как отметили власти региона, меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин», — говорится в сообщении.
По информации краевых властей, продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов и усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.
С 11 октября в Керчи и Ленинском районе Крыма действует «желтый» уровень террористической опасности. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что он продлится до 23 октября.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
Это привело к частичному обрушению автомобильных пролетов моста, погибли четыре человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.