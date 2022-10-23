Глава британского МИДа поддержит Джонсона на выборах премьер-министра

Клеверли отметил, что «последние несколько недель показывают, что быть премьер-министром тяжело», и работа на этом посту не сравнится ни с какой другой в правительстве. «Я знаю, что Борис извлек уроки из пребывания на посту премьер-министра и сосредоточит внимание на потребностях страны с первого дня. Я буду поддерживать его возвращение к роли премьер-министра», – написал он.