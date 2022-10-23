Глава британского МИДа поддержит Джонсона на выборах премьер-министра
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддержит Бориса Джонсона на предстоящих выборах на пост главы правящей Консервативной партии и премьер-министра. Об этом глава МИД написал в Twitter.
Клеверли отметил, что «последние несколько недель показывают, что быть премьер-министром тяжело», и работа на этом посту не сравнится ни с какой другой в правительстве. «Я знаю, что Борис извлек уроки из пребывания на посту премьер-министра и сосредоточит внимание на потребностях страны с первого дня. Я буду поддерживать его возвращение к роли премьер-министра», – написал он.
Джонсон покинул пост главы правительства Великобритании в июле, после серии скандалов и череды «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей.
На прошедших после отставки Джонсона выборах победу одержала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории страны. Она объявила о своей отставке 20 октября, при этом двумя днями ранее заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.
К вечеру пятницы 21 октября Джонсон, бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, а также экс-министр обороны и лидер палаты общин Пенни Мордонт стали главными претендентами на роль лидера Консервативной партии, говорят опросы общественного мнения.
Ранее Sky News со ссылкой на источник сообщил, что Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени и претендовать на пост нового главы правящей Консервативной партии и правительства страны.